Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green

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Уникальная бутылочка для воды с откидной крышкой, блокировкой случайного открывания и ремешком для удобного ношения. Для добавок предусмотрена пластиковая колба. Бутылка сделана из тритана-пищевой, безопасный, высокопрочный пластик, не содержит запаха. Можно использовать жидкости со шкалой температуры от -10 до +96 °C. Бутылочка снабжена мерной шкалой, что позволяет вам контролировать уровень потребляемой жидкости.

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