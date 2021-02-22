Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Uzspace
|Тип товара
|Шейкер
|Дополнительные функции
|с нескользящей вставкой, с колбой, с сеточкой
|Материал
|тритан
|Объем, мл
|700
|Температура использования
|от -10 до +96 град.
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв