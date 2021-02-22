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Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек

Артикул: 313585
  • Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 1
  • Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 2
  • Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 3
  • Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 4
  • Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 5
  • Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 6
  • Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 7
  • Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 8
Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 1
Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 2
Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 3
Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 4
Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 5
Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 6
Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 7
Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - фото 8
2 440 руб. 
3 330 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313585
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 53.5 см
Материалискусственная кожа
СтранаКитай
ТипФлоггер
Цветсеребро/черный
Потрясающий по воздействию и созданию антуража флоггер! Хвосты из серебристых цепочек в умелых руках могут и разогревать и холодить и наказывать.


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Флоггер TOYFA Theatre ,из цепочек - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2440 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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