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Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для женщин, 50 мл

Артикул: 313581
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для женщин, 50 мл - фото 1
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для женщин, 50 мл - фото 2
Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для женщин, 50 мл - фото 1
Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для женщин, 50 мл - фото 2
1 420 руб. 
1 780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313581
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRUF
Тип товараТуалетная вода
Ароматпарфюмерный
Объём50 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
СоставAlcohol, Aqua (water), Parfum (fragrance), Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Butylphenylmethyl-proponial, Cinnamal, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene
Страна происхожденияФранция
Форма выпускафлакон
Сделанный во Франции, этот чувственный парфюмерный шедевр идеален для усиления влечения партнера. Волнующий аромат сочетает в себе яркий запах цветов, сладкие фруктовые нотки, амбру и мускус. RUF Smak стал синонимом соблазна, наслаждения и провокации чувств. Благодаря высокой концентрации афродизиаков, достаточно всего несколько капель, чтобы вызвать сильнейшее сексуальное притяжение противоположного пола. Семейство ароматов: зеленое, цветочное и фруктовое.


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Самовывоз невозможен
Туалетная вода с афродизиаками RUF SMAK для женщин, 50 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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