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Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые

Артикул: 313544
  • Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 1
  • Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 2
  • Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 3
  • Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 4
  • Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 5
  • Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 6
  • Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 7
Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 1
Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 2
Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 3
Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 4
Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 5
Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 6
Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - фото 7
2 360 руб. 
2 970 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313544
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMetal by TOYFA
Тип товараЭротическое белье
Материалметалл
СтранаКитай
Типстринги
Цветсеребро
Хотите совместить ограничение свободы и стимуляцию вагинальной и анальной зон? Эти бондажные стринги подойдут большинству женщин. Положение шариков можно адаптировать под любое строение, т.к. они двигаются вдоль направляющей. Кольца на концах дуги удобно подхватывать веревкой для шибари. Этот девайс - основа для вашей фантазии и наслаждения!


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Самовывоз невозможен
Стринги с двумя шарами, TOYFA Metal, серебристые - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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