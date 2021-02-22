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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Массажеры простаты Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный

Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный

Артикул: 313526
  • Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 1
  • Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 2
  • Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 3
  • Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 4
  • Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 5
  • Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 6
  • Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 7
  • Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 8
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 1
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 2
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 3
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 4
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 5
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 6
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 7
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - фото 8
5 120 руб. 
6 570 руб. 
Купить
+ 82 КэтКоинов
Артикул: 313526
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLevett
Тип товараМассажеры простаты
Диаметр2.6 см
Длина12.5 см
Количество режимов16
Комплектациястимулятор, пульт управления, USB-кабель, упаковка
Материалсиликон
Особенностиводонепроницаемый
Режимы работывибрация
Тип питанияAAA x 1
Тип управленияпульт ДУ
Цветчерный
Простой в использовании и применении анальный вибратор благодаря плавно растекающей вибрации одновременно стимулирует предстательную железу и промежность. Силиконовая лапка в передней части будет заходить на зону яичек, тем самым пролонгируя половой акт и усиливая ощущения от оргазма. Рельефная форма Зака позволит расположит массажёр наиболее комфортным образом и дополнительно стимулировать зону ануса. Девайс водонепроницаем, имеет приятную бархатистую поверхность, изготовлен из 100% медицинского силикона. Мужская сила в здоровом питании, активном сексе и регулярных тренировках! Позаботься о выборе «правильных» тренажеров!


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Самовывоз невозможен
Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный - купить по цене 5120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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