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Презервативы Окамото серия Skinless Skin Puriti №10 Сверх-тонкие, сверх-чувствительные

Артикул: 313472
  • Презервативы Окамото серия Skinless Skin Puriti №10 Сверх-тонкие, сверх-чувствительные - фото 1
  • Презервативы Окамото серия Skinless Skin Puriti №10 Сверх-тонкие, сверх-чувствительные - фото 2
Презервативы Окамото серия Skinless Skin Puriti №10 Сверх-тонкие, сверх-чувствительные - фото 1
Презервативы Окамото серия Skinless Skin Puriti №10 Сверх-тонкие, сверх-чувствительные - фото 2
760 руб. 
1 020 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313472
В наличии
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БрендOkamoto
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке10
Чтобы интимная близость была по-настоящему близкой, японские производители изобрели Okamoto Skinless Skin Puriti. Эти идеально тонкие Okamoto с нежной естественной текстурой безупречно повторяют строение пениса, даря ощущение второй кожи. Это настолько здорово, что Okamoto Skinless Skin Puriti много лет подряд становятся лауреатами престижной премии Worlds Best Condoms Award. Презервативы Okamoto - лидеры в своей отрасли в Японии, США, Германии, Франции, Норвегии. Они отвечают наивысшей степени качества и надёжности, что ежегодно отмечается на премии World Best Condoms.


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Самовывоз невозможен
Презервативы Окамото серия Skinless Skin Puriti №10 Сверх-тонкие, сверх-чувствительные - по цене 760 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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