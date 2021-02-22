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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ A-toys by TOYFA Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см

Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см

Артикул: 313417
  • Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 1
  • Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 2
  • Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 3
  • Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 4
  • Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 5
  • Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 6
  • Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 7
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 1
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 2
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 3
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 4
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 5
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 6
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - фото 7
640 руб. 
660 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313417
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендA-toys by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительномягкие
Материалсиликон
СтранаКитай
Типнаручники
Цветголубой
Мягкие наручники A-Toys созданы для тех, кто хочет добавить новизны в отношения, но не готов к жестким экспериментам. Выполненные из бархатистого, но прочного медицинского силикона, они обеспечат не только комфорт, но и безопасность. Кроме того, чтобы освободиться от них, не понадобится ключ. Но и случайно порвать или стянуть их с себя не удастся. Наслаждайтесь игрой и новыми ощущениями вместе с наручниками от A-Toys!.


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Самовывоз невозможен
Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, голубые, 33 см - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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