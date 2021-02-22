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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Milan Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт

Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт

Артикул: 313382
  • Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 1
  • Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 2
  • Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 3
  • Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 4
  • Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 5
  • Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 6
  • Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 7
Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 1
Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 2
Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 3
Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 4
Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 5
Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 6
Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото 7
1 970 руб. 
2 460 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313382
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендMilan
Тип товараВозбуждающее средство
Объём30 шт
Рекомендации по применениюпо 1 капсуле в день
Составдекстроза (носитель), лактоза (носитель), порошок коры муира-пуама, сахароза, порошок листьев дамианы, кальция карбонат (стабилизатор), экстракт коры дерева йохимбе, экстракт коры муира-пуама, экстракт листьев дамианы, тальк (агент антислеживающий), титана диоксид (краситель), лецитин, стеарат магния (эмульгатор), полиэтиленгликоль, сироп глюкозы, глицерин (загуститель), шеллак (глазирователь), е104 (краситель), е 110 (краситель), гуммиарабик (стабилизатор).
Страна происхожденияГермания
Форма выпускадраже
Комплекс из известных и проверенных афродизиаков, входящих в состав добавки, пробуждают чувственность и сексуальную энергию мужчин и женщин. Милан Форте улучшает эрекцию, устраняет нарушения потенции, усиливает сексуальное желание, способствует расширению сосудов и повышению кровоснабжения половой области. Милан Форте помогает преодолеть комплекс неполноценности и вернуть способность к полноценной половой жизни. Применим для мужчин и женщин, а также для людей, страдающих диабетом. Для чего: Для повышения либидо, улучшения эрекции, при сексуальной дисгармонии пар. Для кого: Для мужчин и женщин, которые стремятся получить более яркие ощущения от секса, повысить либидо, укрепить отношения. взрослым принимать по 1 драже 1 раз в день во время еды, запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность приема 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц. БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.


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Средство для повышения либидо Milan Forte dragees.Erotisin драже 30 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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