Презервативы полиуретановые Sagami Original 001 №5

Революционные (не побоимся этого слова) презервативы Sagami Original 0.01 произвели такой фурор в Японии, что продаются в другие страны в крайне ограниченных количествах. Нет, производителям их не жалко, просто японцы раскупают их так быстро, что на экспорт практически ничего не остается. Чем же они так хороши?. Это новое поколение супертонких полиуретановых презервативов. Толщина в 0,01 мм настолько мала, что позволяет партнерам чувствовать только друг друга, а не презерватив. Несмотря на ультратонкие стенки, Sagami Original 0.01 очень прочны и так же надежно защищают, как их более плотные собратья. Они мгновенно принимают температуру тела человека и придают стимуляции совершенную естественность. Не содержат протеинов и химических катализаторов, а значит, полностью гипоаллергенны и подходят даже людям с аллергией на латекс. Полиуретановые презервативы обладают нейтральным ароматом и не раздражают резиновым запахом, как латексные. Берите максимум удовольствия от секса вместе с презервативами Sagami Original 0.01.