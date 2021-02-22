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Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см

Артикул: 313287
  • Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 1
  • Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 2
  • Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 3
  • Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 4
  • Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 5
  • Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 6
  • Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 7
  • Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 8
Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 1
Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 2
Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 3
Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 4
Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 5
Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 6
Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 7
Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - фото 8
300 руб. 
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Артикул: 313287
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьребристая
Штук в упаковке5
Японские латексные презервативы Sagami Squeeze объявляют войну заурядному сексу. Их волнистая текстура задействует сотни эрогенных точек партнерши, отсутствие накопителя сохраняет максимальную чувствительность головки, а 6 зон сужения обеспечивают плотное прилегание презерватива и предотвращают его соскальзывание даже во время интенсивных секс-марафонов. Силиконовая смазка дарит долгое, комфортное скольжение и нивелирует появление натираний и микротрещин. По расчетам производителя, она в 10 раз эффективнее обычных силиконовых лубрикантов. Латекс высочайшего качества защищает от ЗППП и нежелательной беременности. Sagami Squeeze - когда секс с презервативом не уступает сексу без него.


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Презервативы латексные Sagami Squeeze №5, 19 см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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