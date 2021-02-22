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Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные

Артикул: 313285
  • Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 1
  • Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 2
  • Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 3
  • Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 4
  • Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 5
  • Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 6
Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 1
Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 2
Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 3
Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 4
Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 5
Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - фото 6
1 060 руб. 
1 290 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313285
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнодлина сцепки 30 см
Материалтекстиль
СтранаКитай
Типнаручники
Цветкрасный
Если верить фильмам, содержащим сцены похищения главного героя, то верёвка — это самый распространённый вариант для связывания. И, конечно, для любителей воплотить киношные сюжеты в реальную жизнь необходим именно такой девайс. Можно использовать и обычную, например, бельевую верёвку, но тогда предстоит научиться правильно её завязывать. С представленными наручниками тратить время на обучение не придётся. А вот получать удовольствие — да!


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Наручники TOYFA Theatre ,веревочные красные - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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