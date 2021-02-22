Секс-тренажер, Diva, Love Rider с двумя насадками, металл, персиковый, 57 см

Принцип работы этого секс-тренажёра напоминает секс на несущемся галопом скакуне. Воплотить в реальность такой сценарий крайне сложно, но только не с этим приспособлением: раскачиваясь взад и вперёд, удерживая и нажимая на ручку, можно контролировать скорость, глубину и частоту вхождения фаллоса! Вагинальное проникновение рельефным фаллоимитатором (16,5 см) или анальное с помощью пробки (16,5) — этот тренажёр знает толк в интимных упражнениях. И, что немаловажно, секс-машина имеет адаптер для сменных фаллоимитаторов, что позволяет устраивать интимные встречи с другими насадками. Положительной особенностью приспособления является и то, что оно работает очень тихо, без проводов, а также имеет небольшой вес. Всё для того, чтобы от приятного процесса ничто не отвлекало!