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Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1

Артикул: 313140
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 1
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 2
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 3
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 4
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 5
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 6
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 7
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 8
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 9
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 1
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 2
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 3
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 4
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 5
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 6
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 7
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 8
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - фото 9
240 руб. 
Купить
Артикул: 313140
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материалполиуретан
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке1
Ультратонкие полиуретановые презервативы Sagami Original 0.02 - тот случай, когда естественные ощущения = надежная защита. Толщина их стенок всего 0,02 мм, то есть они в три раза тоньше латексных презервативов. На деле это ощущается как Дорогой, а ты точно его надел?. Благодаря высокой плотности Sagami Original 0.02 отлично защищают от ЗППП и не рвутся даже во время жестких игр. Полиуретановые презервативы превосходно передают тепло тела, поэтому секс с ними настолько же комфортен, как без них. Не содержат протеинов, а значит, Sagami Original 0.02 полностью безопасны даже для тех, кто страдает аллергией на латекс. Еще один бонус - нейтральный запах, без раздражающих ноток резины.


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Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №1 - стоимость товара 240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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