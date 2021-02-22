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Спрей стимулирующий LOVESPRAY ACTIVE для мужчин, 18 г

Артикул: 313098
  • Спрей стимулирующий LOVESPRAY ACTIVE для мужчин, 18 г - фото 1
  • Спрей стимулирующий LOVESPRAY ACTIVE для мужчин, 18 г - фото 2
Спрей стимулирующий LOVESPRAY ACTIVE для мужчин, 18 г - фото 1
Спрей стимулирующий LOVESPRAY ACTIVE для мужчин, 18 г - фото 2
740 руб. 
760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313098
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараСпрей
Объём18 г
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составдиметикон, диизопропил адипат, каприловый/каприновый триглицерид, бензилникотинат, отдушка.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускафлакон
«LoveSpray active for man» cпрей с возбуждающим эффектом для мужчин Супербыстродействующий стимулятор для мужчин. спрей легко и быстро наносится на головку полового члена и мгновенно впитывается, вызывает активный приток крови и приятное чувство тепла, усиливает эрекцию и желание, делает ощущения во время оргазма более яркими, смягчает и тонизирует нежную кожу полового члена. Доза подбирается индивидуально, начиная с минимальной (одно нажатие). Все средства серии «LoveSpray» совместимы с изделиями из латекса и синтетических материалов.


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Спрей стимулирующий LOVESPRAY ACTIVE для мужчин, 18 г – стоимость товара 740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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