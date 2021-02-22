Презервативы Luxe Maxima Контрольный выстрел №1

Презервативы с эластичными усиками Luxe Maxima Контрольный выстрел - гарантия безопасности и неповторимое удовольствие для обоих партнёров. Уникальное расположение усиков на поверхности презерватива позволяет очень нежно и приятно стимулировать эрогенные зоны партнёрши, что усиливает страсть и приводит в итоге к совместному оргазму. Вот он - контрольный выстрел максимального удовлетворения.
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