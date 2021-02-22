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Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл

Артикул: 312907
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  • Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 2
  • Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 3
  • Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 4
  • Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 5
  • Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 6
Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 1
Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 2
Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 3
Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 4
Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 5
Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - фото 6
1 200 руб. 
3 250 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312907
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендORGIE
Тип товараМасло для массажа
Ароматпряный
Объём200 мл
Рекомендации по применениюнанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
Составмасло сладкого миндаля (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), парфюм (Parfum), сафлоровое масло (Carthamus Tinctorius Oil), масло винограда (Vitis Vinifera Seed Oil), масло арганы (Argania Spinosa Kernel Oil), масло подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil), бутилгидрокситолуол (BHT), бутилфенил метилпропиональ (Butylphenyl Methylpropional), токоферола ацетат (Tocopherol), бензилсалицилат (Benzyl Salicylate), гидроксицитронеллаль (Hydroxycitronellal), гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид (Hy
Страна происхожденияПортугалия
Форма выпускафлакон
Впечатляющая серия массажных масел Orgie Tantric представляет собой мультифункциональные косметические средства со 100% натуральным составом. Вы можете использовать масло для тантрического массажа и медитативной практики, а можете пользоваться им как средством по уходу за телом. • Массаж с Orgie Tantric love ritual отличается особой энергетикой. Натуральный состав масла, его шелковистая текстура и активные афродизиаки (мускус и сандаловое дерево) оказывают легкий возбуждающий эффект и помогают превратить обычный сеанс массажа в чувственный ритуал. • Ежедневный уход за телом с помощью 100% растительных масел виноградной косточки, сладкого миндаля, ценной арганы и подсолнечника дарит коже непревзойденную мягкость и сохраняет ее естественный баланс увлажненности. • Использование после душа снимает необходимость в нанесении парфюма. Изящные ноты ванили и соблазнительные оттенки пастилы окутывают тонким шлейфом, готовым сопровождать вас весь день. • Невесомая текстура, быстрое впитывание и минимальный расход добавляют приятные впечатления от покупки Orgie Tantric love ritual. Orgie — новое поколение средств по уходу за собой.


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Масло для массажа Orgie Tantric Love ritual, 200 мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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