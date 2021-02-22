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Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см

Артикул: 312898
  • Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - фото 1
  • Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - фото 2
  • Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - фото 3
  • Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - фото 4
Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - фото 1
Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - фото 2
Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - фото 3
Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - фото 4
2 380 руб. 
3 030 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312898
В наличии
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БрендDolce by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр3.1 см
Длина16.5 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветзеленый
Dolce Mateo — сочный вибратор от ToyFa, который поднимает настроение даже в монотонные будни. Каким образом? 7 режимов вибрации очень нежно ласкают интимные зоны, доводя до пика наслаждения волнующим эротическим массажем. Потрясающе мягкая поверхность с уникальным рельефом наполняет удовольствием каждый миг, проведенный с Dolce Mateo. Абсолютная водонепроницаемость вибратора позволяет взглянуть на утренний поход в душ с новой стороны. Подсветка кнопки управления усиливает ощущение праздника. Dolce Mateo — у удовольствия теперь есть имя…


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Самовывоз невозможен
Вибратор TOYFA Dolce Mateo, силикон, зеленый, 16,5см - по цене 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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