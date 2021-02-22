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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Shunga Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл

Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл

Артикул: 312861
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 1
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 2
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 3
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 4
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 5
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 6
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 7
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 8
  • Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 9
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 1
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 2
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 3
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 4
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 5
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 6
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 7
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 8
Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - фото 9
2 890 руб. 
3 640 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312861
В наличии
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БрендShunga
Тип товараВозбуждающий гель
Объём60 мл
Рекомендации по применениювотрите каплю геля в область клитора и в окружающие мягкие ткани. Он создаст стимулирующие ощущения свежести и/или покалывания. Его уникальный состав обогащен натуральными экстрактами, содержащими L-аргинин – специфическую аминокислоту, стимулирующую циркуляцию крови. «Черный лотос» оказывает такой же эффект на пенис. Нанесите его на головку, не забыв про крайнюю плоть и уздечку. Не рекомендуется во время беременности и при гинекологических заболеваниях.
Составвода, глицерин USP*, пропандиол**, L-аргинин гидрохлорид, гидроксиэтилцеллюлоза, поликватерниум-7, витамин е, ментил лактат, запатентованная смесь экстрактов (тёрнера раскидистая, корень ашвагандхи, эритроксил катуаба, гуарана, клавохуаска), перец стручковый O.R., *сертифицированный органический, **100% натуральный
Страна происхожденияКанада
Форма выпускатуба
Возбуждающий гель наружного применения, разработанный для усиления женского и мужского оргазма. Благодаря сертифицированным органическим ингредиентам, он действует как стимулятор и усиливает ощущения. обладает мягким охлаждающим действием. • Органический растительный глицерин на водной основе. • Изготовлен из 100% сертифицированных органических компонентов. • Повышает чувствительность клитора. • Повышает чувствительность головки пениса. • Совместим с латексом.


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Возбуждающий гель для влюбленных Shunga Lotus Noir, уникальная формула с L-аргинином, 60 мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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