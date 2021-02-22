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Гель-лубрикант ANAL SEX, с гиалуроновой кислотой, c экстрактом мяты 20 г

Артикул: 312818
  • Гель-лубрикант ANAL SEX, с гиалуроновой кислотой, c экстрактом мяты 20 г - фото 1
  • Гель-лубрикант ANAL SEX, с гиалуроновой кислотой, c экстрактом мяты 20 г - фото 2
  • Гель-лубрикант ANAL SEX, с гиалуроновой кислотой, c экстрактом мяты 20 г - фото 3
Гель-лубрикант ANAL SEX, с гиалуроновой кислотой, c экстрактом мяты 20 г - фото 1
Гель-лубрикант ANAL SEX, с гиалуроновой кислотой, c экстрактом мяты 20 г - фото 2
Гель-лубрикант ANAL SEX, с гиалуроновой кислотой, c экстрактом мяты 20 г - фото 3
460 руб. 
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Артикул: 312818
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Средство дарит восхитительное чувство комфорта и мягкое безболезненное проникновение при анальном сексе. Формула лубриканта обогащена экстрактом мяты, который снимает возможные неприятные ощущения во время полового акта. Гиалуроновая кислота активно увлажняет и быстро восстанавливает ткани после интимной близости. ANAL SEX сводит к минимуму вероятность появления микротравм. Комплексный уход, продолжительное скольжение и защита слизистых - все эти качества прекрасно сочетаются в одном флаконе. Используйте лубрикант и вы почувствуете экстремальную свободу и остроту сексуальной жизни.


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Самовывоз невозможен
Гель-лубрикант ANAL SEX, с гиалуроновой кислотой, c экстрактом мяты 20 г - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 460 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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