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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Marcus by TOYFA Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см.

Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см.

Артикул: 312814
  • Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - фото 1
  • Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - фото 2
  • Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - фото 3
  • Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - фото 4
Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - фото 1
Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - фото 2
Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - фото 3
Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - фото 4
2 690 руб. 
3 670 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312814
В наличии
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БрендMarcus by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнодлина 46 см
Материалкружево/флис
СтранаКитай
ТипПонжи
Цветпурпурный/черный
Кружевные оковы — изящный атрибут для ограничения свободы. В таких оковах даже в самых смелых сексуальных играх невольница будет чувствовать себя неотразимой.


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Кружевные поножи TOYFA Marcus, пурпурный, 46 см. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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