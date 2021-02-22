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Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Лубриканты (смазки) Shunga Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл

Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл

Артикул: 312774
  • Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - фото 1
  • Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - фото 2
  • Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - фото 3
  • Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - фото 4
Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - фото 1
Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - фото 2
Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - фото 3
Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - фото 4
1 920 руб. 
2 440 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312774
В наличии
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БрендShunga
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностисиликоновая основа
TOKO SILICONE – это революция! Его роскошная и бархатистая текстура обеспечивает бесконечную смазку, которая удивит вас… Оставляя далеко за собой все остальные лубриканты, TOCO SILICONE принадлежит к отдельному классу. Он используется даже под водой, или в качестве лосьона для массажа, для любовных ласк всех частей тела. • На силиконовой основе • Без ароматизатора. • Совместим с латексом. • Супердлительного действия. • Можно использовать под водой или как лосьон для массажа.


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Самовывоз невозможен
Лубрикант Shunga Toko Silicone на силиконовой основе, длительное скольжение, 165 мл - купить по цене 1920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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