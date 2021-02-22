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Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см

Артикул: 312748
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 1
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 2
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 3
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 4
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 5
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 6
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 7
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 8
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 9
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 10
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 1
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 2
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 3
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 4
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 5
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 6
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 7
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 8
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 9
Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - фото 10
2 980 руб. 
3 780 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312748
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSatisfyer
Тип товараВибраторы
Диаметр5.5 см
Длина9.6 см
Количество режимов15
Комплектациявибратор, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветбелый
Хотите попробовать жаркие вибрации в форме ледяного мягкого мороженого? Тогда сладкое удовольствие в белом облике невинности Satisfyer Layon 4 Sweet sensation для вас! Волнующие рельефы объемного закругленного кончика широко охватывают клитор, заставляя таять в неге блаженства. Боковые стороны игрушки балуют бесподобным массажем любимые эрогенные зоны — шею, живот, внутреннюю часть бедер. Обольстительные вибрации из 5-ти скоростей и 10-ти ритмов провоцируют на горячие игры — от легких заигрывающих ласк до страстных пульсаций с громкими оргазмами. Полностью водонепроницаемая поверхность открывает доступ к новым сценариям. А изысканный игривый дизайн и простая панель управления возбуждают желание приступить к процессу незамедлительно. Неважно, дадите ли вы своему источнику наслаждения выступить в роли солиста или воспользуетесь им для совместной прелюдии с партнером — в любом случае Satisfyer Layon 4 Sweet sensation станет лучшим десертом, который вы когда- либо пробовали.


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Вибромассажер Satisfyer Layon 4, Sweet sensation, Силикон, Белый, 9,6 см - этот товар вы можете купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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