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Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл

Артикул: 312706
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  • Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 3
  • Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 4
  • Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 5
  • Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 6
Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 1
Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 2
Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 3
Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 4
Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 5
Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - фото 6
270 руб. 
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Артикул: 312706
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендErotist Lubricants
Тип товараГель
Как почувствовать весеннее прикосновение в любое время года? С помощью геля для женщин Erotist Spring Touch на водной основе. Этот гель создан, чтобы каждый день близость с партнёром радовала нежностью, похожей на поцелуй весны. Натуральные компоненты деликатно подчёркивают естественный аромат тела. Концентрация геля дарит шелковистое скольжение. Но самое главное Erotist Spring Touch обладает сжимающим эффектом, который увеличивает тонус мышц влагалища. Тесный контакт, усиливающий степень эйфории, гарантирован!


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Самовывоз невозможен
Гель Erotist для женщин SPRING TOUCH, 50 мл - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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