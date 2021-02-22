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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Shunga Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато

Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато

Артикул: 312626
  • Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 1
  • Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 2
  • Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 3
  • Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 4
  • Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 5
  • Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 6
Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 1
Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 2
Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 3
Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 4
Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 5
Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - фото 6
1 940 руб. 
2 440 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312626
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендShunga
Тип товараМасло для массажа
Ароматзеленый
Объём250 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения. Съедобное
Составхолодное прессованное подсолнечное масло, рапсовое масло, виноградное масло, кунжутное масло, масло авокадо, натуральный витамин е, ароматизатор, бензиловый спирт
Страна происхожденияКанада
Форма выпускафлакон
Натуральное чувственное съедобное массажное масло • Смесь сертифицированных органических растительных масел • Яркий аромат (кроме масла без вкуса и отдушек) • Натуральное • Съедобное Применение: налейте небольшое количество на ладонь и разогрейте масло в ладонях, чтобы оно приобрело температуру тела. При желании вы можете нагреть масло в горячей воде для более горячего массажа. Идеально для успокаивающего массажа, сопровождающегося чувственными ласками. Не рекомендуется в качестве персонального лубриканта. Только для наружного применения. Изготовлено из 100% сертифицированных органических компонентов.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа Shunga Organica Exotic Green Tea, натуральное, с расслабляющим эффектом, с аромато - купить по цене 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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