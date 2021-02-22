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Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл

Артикул: 312542
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  • Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 2
  • Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 3
  • Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 4
  • Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 5
  • Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 6
Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 1
Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 2
Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 3
Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 4
Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 5
Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - фото 6
1 200 руб. 
3 250 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312542
В наличии
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БрендORGIE
Тип товараМасло для массажа
Ароматфруктовый
Объём200 мл
Рекомендации по применениюнанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
Составмасло сладкого миндаля (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), парфюм (Parfum), сафлоровое масло (Carthamus Tinctorius Oil), масло винограда (Vitis Vinifera Seed Oil), масло арганы (Argania Spinosa Kernel Oil), масло подсолнечника (Helianthus Annuus Seed Oil), бутилгидрокситолуол (BHT), лимонен (Limonene), бутилфенил метилпропиональ (Butylphenyl Methylpropional), бензилсалицилат (Benzyl Salicylate), токоферола ацетат (Tocopherol), гексил циннамал (Hexyl Cinnamal), бензиловый спирт (Benzyl Alcohol), цитро
Страна происхожденияПортугалия
Форма выпускафлакон
Впечатляющая серия массажных масел Orgie Tantric представляет собой мультифункциональные косметические средства со 100% натуральным составом. Вы можете использовать масло для тантрического массажа и медитативной практики, а можете пользоваться им как средством по уходу за телом. • Массаж с Orgie Tantric Divine nectar отличается особой энергетикой. Натуральный состав масла, его шелковистая текстура и соблазнительный запах оказывают легкий расслабляющий эффект и помогают превратить обычный сеанс массажа в чувственный ритуал. • Ежедневный уход за телом становится настоящим праздником для кожи. Масла сладкого миндаля, виноградных косточек и подсолнечника придают нежность коже и делают ее более упругой. Дополнительные компоненты — масла ценной арганы и сафлора — помогают сохранить естественный баланс увлажненности. • Использование после душа снимает необходимость в нанесении парфюма. Изысканные нотки красного винограда и терпкой горечи бурбонской ванили вступают в сочетание с соком спелой груши и возбуждающими оттенками шоколада. Этот аромат разливается по телу утонченным, но стойким шлейфом, который будет с вами на протяжении всего дня. • Невесомая текстура, быстрое впитывание и минимальный расход добавляют приятные впечатления от покупки Orgie Tantric Divine nectar. Orgie — новое поколение средств по уходу за собой.


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Масло для массажа Orgie Tantric Divine nectar, 200 мл - данный товар вы можете купить по цене 1200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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