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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Flower by Kenzo, 2 капсулы, 3 г

Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Flower by Kenzo, 2 капсулы, 3 г

Артикул: 312518
  • Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Flower by Kenzo, 2 капсулы, 3 г - фото 1
  • Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Flower by Kenzo, 2 капсулы, 3 г - фото 2
  • Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Flower by Kenzo, 2 капсулы, 3 г - фото 3
Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Flower by Kenzo, 2 капсулы, 3 г - фото 1
Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Flower by Kenzo, 2 капсулы, 3 г - фото 2
Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Flower by Kenzo, 2 капсулы, 3 г - фото 3
280 руб. 
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 312518
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БрендINTT
Тип товараМасло для ванны
Ароматпарфюмерный
Объём3 г
Рекомендации по применениюизвлеките шарик, от контакта с теплом вашей кожи или воды, капсула легко растворится и выпустит завораживающий аромат.
Составпарфюм, токоферола ацетат, кремний, желатин, глицерин, вода, метилпарабен, CI 16185, масло подсолнуха, пропилпарабен.
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускафлакон
Для себя, для него, для вас обоих — в одной капсуле масла Intt Sexy Case с легким ароматом Flower by Kenzo собрано все необходимое для страстных сеансов массажа и расслабляющих аромаванн. Подходит для любого вида массажа — от классического до эротического. Нежная текстура масла позволяет рукам плавно скользить по телу, а ненавязчивый, едва ощутимый аромат успокаивает и настраивает на получение удовольствия. Для растворения капсулы просто разогрейте ее в своих ладонях и добавьте немного воды. Идеально для принятия ванны. Благодаря натуральной желатиновой оболочке капсула легко растворяется в теплой воде, обогащая ее полезными свойствами масла подсолнуха и обволакивая приятным ароматом знаменитого парфюма. Достаточно бросить в ванну всего одну капсулу, чтобы кожа стала мягкой и бархатистой. Подарите себе энергию Intt Sexy Case.


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