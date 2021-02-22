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Вибратор Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, с вакуум-волновым бесконтактным стимулятором, силикон, белый,

Артикул: 312443
  • Вибратор Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, с вакуум-волновым бесконтактным стимулятором, силикон, белый, - фото 1
  • Вибратор Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, с вакуум-волновым бесконтактным стимулятором, силикон, белый, - фото 2
  • Вибратор Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, с вакуум-волновым бесконтактным стимулятором, силикон, белый, - фото 3
Вибратор Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, с вакуум-волновым бесконтактным стимулятором, силикон, белый, - фото 1
Вибратор Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, с вакуум-волновым бесконтактным стимулятором, силикон, белый, - фото 2
Вибратор Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, с вакуум-волновым бесконтактным стимулятором, силикон, белый, - фото 3
5 900 руб. 
5 980 руб. 
Купить
+ 90 КэтКоинов
Артикул: 312443
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSatisfyer
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина22 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, зарядное устройство, упаковка
Материалсиликон, ABS пластик
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветбелый
Satisfyer Pro G-Spot Rabbit — новое слово в женском наслаждении. Объемный гибкий ствол для внутренней стимуляции и воздействия на точку G имеет 7 ритмов вибрации и по 3 скорости на каждый из них. Вакуумно-волновой стимулятор клитора дарит множественные оргазмы, талантливо имитируя оральный контакт. 11 режимов бесконтактной клиторальной стимуляции это оргазм за оргазмом без пресыщения. 2 мощных мотора. Магнитная USB зарядка в комплекте. 100% водонепроницаемость.


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Самовывоз невозможен
Вибратор Satisfyer Pro G-Spot Rabbit, с вакуум-волновым бесконтактным стимулятором, силикон, белый, - стоимость товара 5900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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