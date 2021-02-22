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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Eromantica Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см

Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см

Артикул: 312370
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 1
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 2
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 3
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 4
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 5
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 6
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 7
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 8
  • Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 9
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 1
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 2
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 3
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 4
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 5
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 6
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 7
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 8
Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - фото 9
4 840 руб. 
6 530 руб. 
Купить
+ 74 КэтКоинов
Артикул: 312370
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендEromantica
Тип товараВибраторы
Диаметр3.7 см
Длина17.3 см
Количество режимов9
Комплектациявибратор, пульт управления, USB-кабель, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор, CR2032
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Все девочки знают, как важно заботиться о своем интимном здоровье, ведь оно напрямую связано с нашей красотой и молодостью. А теперь представь, что забота может доставлять удовольствие. Эту цель мы поставили себе при создании виброяйца ZEFYR — тренажера Кегеля 2 в 1. ZEFYR помогает тренировать интимные мышцы, возвращая им тонус и силу, а тебе — здоровье и яркие ощущения во время секса. Но чтобы использовать ZEFYR было не только полезным, но и приятным, мы совместили в нем и тренажер, и секс-игрушку. Вибрация или ритмичная пульсация, напоминающая движения настоящего партнера, — ты легко достигнешь бурного оргазма. Для горячих прелюдий в комплект мы добавили удобный беспроводной пульт управления, чтобы твой партнер доставил тебе яркое наслаждение. Никогда еще забота о себе не была такой приятной!


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Интимный тренажер 2 в 1 Eromantica ZEFYR, Силикон, Розовый,17,3 см - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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