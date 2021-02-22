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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы A-toys by TOYFA Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см

Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см

Артикул: 312353
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 1
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 2
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 3
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 4
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 5
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 6
  • Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 7
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 1
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 2
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 3
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 4
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 5
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 6
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см - фото 7
1 450 руб. 
1 640 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312353
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендA-toys by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр3.2 см
Длина22 см
Количество режимов16
Комплектациявибратор, присоска, упаковка
МатериалABS пластик/TPR
Особенностина присоске
Режимы работывибрация, ротация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
High-Tech fantasy - вибраторы A-Toys с функцией вращения ствола и мощным клиторальным стимулятором. Имеют 8 режимов вибрации и ротации, скорость которых удобно управляется кнопками на рукояти игрушки. Вибраторы выполнены из высококачественного, легкого в эксплуатации, нетоксичного, гипоаллергенного, непористого материала TPR. Мощная присоска позволяет закрепить вибратор на любой вертикальной или горизонтальной гладкой поверхности. В стволе девайса размещено несколько рядов металлических шариков, которые многократно увеличивают возбуждающий эффект. Вибраторы A-Toys созданы для того, чтобы доставить незабываемое удовольствие! Рабочая длина 14,5 см.


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Самовывоз невозможен
Вибратор с клиторальным стимулятором TOYFA A-Toys , TPR, Фиолетовый, 22 см – стоимость товара 1450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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