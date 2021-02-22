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Вагинальный лубрикант на водной основе VAGINAL with aloe vera 100 мл

Артикул: 312271
  • Вагинальный лубрикант на водной основе VAGINAL with aloe vera 100 мл - фото 1
  • Вагинальный лубрикант на водной основе VAGINAL with aloe vera 100 мл - фото 2
Вагинальный лубрикант на водной основе VAGINAL with aloe vera 100 мл - фото 1
Вагинальный лубрикант на водной основе VAGINAL with aloe vera 100 мл - фото 2
580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312271
В наличии
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БрендSplashglide
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Безжировая смазка-увлажнитель с Алоэ Вера для интимных контактов и ухода за половыми органами при сухости влагалища. Изготовлена на основе природного биополимера, не вызывает аллергических реакций. Имитирует естественную смазку. Обладает выраженными увлажняющим, регенерирующим и ранозаживляющим свойствами. Оказывает профилактическое действие при регулярном уходе за сухой и чувствительной слизистой: хорошо снимает раздражение и сухость, заживляет мелкие ранки и трещинки, возвращает состояние покоя и комфорта. Повышает комфорт интимных отношений: обеспечивает безболезненное проникновение, длительное скольжение, сохраняет целостность слизистых половых органов во время близости. Повышает надежность презерватива. Подходит женщинам любого возраста. Не пачкает белье.


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Вагинальный лубрикант на водной основе VAGINAL with aloe vera 100 мл - данный товар вы можете купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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