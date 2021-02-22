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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные O'Play by TOYFA Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см.

Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см.

Артикул: 312184
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 1
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 2
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 3
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 4
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 5
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 6
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 7
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 8
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 9
  • Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 10
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 1
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 2
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 3
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 4
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 5
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 6
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 7
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 8
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 9
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - фото 10
4 840 руб. 
5 940 руб. 
Купить
+ 88 КэтКоинов
Артикул: 312184
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендO'Play by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Количество режимов вибрации12
Максимальный диаметр основной части, см3.4
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см1
Общая длина изделия, см13.5
Особенностивес 0.247 кг
Питание основного устройствааккумулятор
Рабочая длина, см10
Типвибровтулки анальные
Тип управлениякнопки
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветсиний
Unico подготовит к анальному сексу и выступит в качестве стимулятора. Форма комфортна даже для новичка, а сильные глубокие вибрации впечатлят самых искушенных. Беспроводной пульт дистанционного управления позволит наслаждаться игрой соло или в паре.


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Самовывоз невозможен
Анальная вибровтулка O'Play Unico с пультом ДУ, силикон, синий, 13,5 см. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4840 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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