Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Nalone Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см

Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см

Артикул: 312128
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 1
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 2
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 3
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 4
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 5
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 6
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 7
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 8
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 9
  • Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 10
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 1
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 2
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 3
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 4
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 5
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 6
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 7
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 8
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 9
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - фото 10
6 770 руб. 
8 610 руб. 
Купить
+ 103 КэтКоинов
Артикул: 312128
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр3.6 см
Длина21.6 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, чехол, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Вибратор Nalone Rhythm - вибромассажер с двойной стимуляцией Теперь ещё мощнее, ещё приятнее в использовании! Работу игрушки питают два мощнейших мотора, один из которых расположен в головке, а другой – в отростке, Увеличенный и загнутый кончик так мастерски стимулирует стенки влагалища и точку G, что от наслаждения перехватывает дыхание, Мягкий и гибкий отросток передает клитору потрясающе деликатные ласки, даря дополнительное удовольствие, 7 программ интенсивной вибрации позволяют выбрать подходящий на свой вкус режим работы,особенность Кнопка «Music» - с ее помощью вибратор включает режим реагирования на голос, музыку или другие звуки и начинает двигаться им в такт. Полная водонепроницаемость и USB-зарядка делают использование еще приятнее, LED-панель управления подсвечивается при переключении режимов.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вибратор Nalone Rhythm с клиторальным стимулятором, силиконовый, розовый, 21,6 см - стоимость товара 6770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...