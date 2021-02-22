Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Black&Red by TOYFA Анальная втулка Black & Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см

Анальная втулка Black & Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см

Артикул: 312066
  • Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - фото 1
  • Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - фото 2
  • Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - фото 3
  • Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - фото 4
Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - фото 1
Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - фото 2
Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - фото 3
Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - фото 4
520 руб. 
550 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312066
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBlack&Red by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3
МатериалПВХ
Минимальный диаметр основной части, см1
Общая длина изделия, см10
Особенностивес 0.04 кг
Рабочая длина, см8.5
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветкрасный
Эта анальная втулка является превосходным проводником в мир анального удовольствия. Ведь её идеально гладкая поверхность и классическая форма конуса делают проникновение чувственным, а оргазм всепоглощающим. Глянцевая втулка абсолютно удобна для комфортного и безболезненного проникновения: тонкий кончик, очень плавное расширение и ограничитель, который не позволит пробке затеряться от неловкого движения. Этой игрушкой можно разнообразить прелюдию или нежно подготовить к анальному сексу. Для гладкого скольжения добавьте к вашей игре анальный лубрикант.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Анальная втулка Black & Red by TOYFA, водонепроницаемая, ПВХ, красная, 10 см, ? 3 см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 520 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...