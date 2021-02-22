Пылесборники Karcher 6.959-130.0 (5пылесбор.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Karcher
|Тип товара
|Аксессуары для пылесосов
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|KARCHER: WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, SE 4001, SE 4002, WD 3.800 M eco!ogic
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|5 шт в упаковке
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