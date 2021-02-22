Набор щеток Philips FC8054/02

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Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна пылесоса Philips работают со скоростью 6700 об/мин, отлично удаляя всю грязь и пятна. Заменяйте щетки в AquaTrio каждые 6 месяцев, и результаты уборки всегда будут идеальными. Уникальные щетки из микроволокна максимально эффективно очищают поверхность и впитывают влагу, не повреждая напольное покрытие.

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