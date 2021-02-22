Набор щеток Philips FC8054/02

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Аксессуары для пылесосов
|Назначение
|для вертикальных пылесосов
|Совместимость
|AquaTrioPro: FC7070, FC7080, FC7088, FC7090
|Тип
|насадка
|Тип насадки
|для влажной уборки
|Прочее
|В комплекте 2 шт
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