Набор фильтров Thomas Hygiene-Box

Инновационная система THOMAS HYGIENE-BOX с НЕРА-мешком и угольным фильтром — это альтернативная система фильтрации для всех пылесосов линейки THOMAS TWIN и GENIUS. Позволяет собирать мусор в контейнер с НЕРА-мешком с последующей легкой и беспыльной утилизацией за счет уникальной конструкции. Всегда готов к работе: замените Thomas Aquafilter на Thomas Higiene-Box за несколько секунд. Закрыт фильтром и не распространяет запах.