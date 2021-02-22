Набор фильтров Thomas Hygiene-Box

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Thomas
|Тип товара
|Набор фильтров
|Совместимость
|модели линейки Twin и Genius с системой Hygiene-box
|Тип
|пылесборник, фильтр
|Тип пылесборника
|Hygiene box
|Тип фильтра
|угольный фильтр
|Прочее
|пластик, микроволокно
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