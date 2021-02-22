Фильтр Tefal ZR903901

Tefal ZR903901 – моторный фильтр, который используется в пылесосах из серии TY89** той же компания. Он выполняет важную функцию – не позволяет пыли попасть в двигатель и вызвать его перегрев. Благодаря ему производительность устройства не снижается, и оно дольше работает. Аксессуар изготовлен из поролона. Для того чтобы установить его, не нужно обращаться к специалисту. Достаточно строго следовать инструкции. Также при необходимости он легко и быстро снимается для замены.