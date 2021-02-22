Фильтр Tefal ZR903901

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Tefal
|Тип товара
|Аксессуары для пылесосов
|Назначение
|для вертикальных пылесосов
|Совместимость
|TY8913RH, TY8911RH, TY8971RO, TY8970RO, TY8996RO, TY8995RO
|Тип
|фильтр
|Тип фильтра
|моторный фильтр
|Прочее
|1 шт в упаковке
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