Насадка Thomas 787239

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Сифонная насадка для пылесоса Thomas с диаметром трубы 32 мм. При помощи этой насадки вы можете прочищать забившиеся трубы без использования химии. Просто включите пылесос на всасывание и промойте шланг и насадку после использования.

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