Насадка Thomas 787238

Специальная насадка для уборки труднодоступных мест. Узкая форма насадки позволяет тщательно почистить радиаторы, батареи, плинтуса, убрать пыль и крошки между подушками мягкой мебели, складками и сгибами. Срезанный под углом край насадки легко уберет пыль в любых зазорах, стыках и углах. Удлиненная (360 мм) насадка позволяет убрать даже там, где раньше это казалось невозможным. Благодаря своей длине насадка может очистить от пыли и мусора самые труднодоступные места.