Насадка Philips FC8076/01

Насадка DiamondFlex вращается на 180°, что значительно упрощает уборку вокруг различных предметов и на узких участках. Идеально подходит для твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Насадка DiamondFlex тщательно собирает мусор вокруг различных предметов, в углах и на узких участках. Насадка оснащена функцией памяти, благодаря которой автоматически принимает исходное положение. Насадка DiamondFlex оснащена боковыми воздушными каналами, что повышает эффективность уборки вдоль стен и мебели. В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).