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Насадка Philips FC8076/01

Артикул: 311946
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  • Насадка Philips FC8076/01 - фото 2
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  • Насадка Philips FC8076/01 - фото 7
Насадка Philips FC8076/01 - фото 1
Насадка Philips FC8076/01 - фото 2
Насадка Philips FC8076/01 - фото 3
Насадка Philips FC8076/01 - фото 4
Насадка Philips FC8076/01 - фото 5
Насадка Philips FC8076/01 - фото 6
Насадка Philips FC8076/01 - фото 7
3 720 руб. 
4 699 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311946
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БрендPhilips
Тип товараАксессуары для пылесосов
Назначениедля пылесосов
СовместимостьEasyLife: FC8130 - FC8139, FC8140 - FC8149, EasyGo, FC8082 – FC8083, CompactGo: FC8120, FC8121, FC8291, PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459, PowerGo: FC8293 – FC8296, FC8240 – FC8246, FC8250, FC8253, FC8289, Performer Compact: FC8383 – FC8391, FC8370 – FC8379, FC8366 – FC8367 (A+), PerformerActive: FC8650 – FC8664, FC8580 – FC8593, FC8520 – FC8527, FC8574 – FC8579, FC8563, Jewel: FC9050 - FC9079, Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 – FC8682, PerformerPro: FC9180 - FC9199, Perform
Типнасадка
Тип насадкидля пола
ПрочееКоличество в комплекте - 1шт
Насадка DiamondFlex вращается на 180°, что значительно упрощает уборку вокруг различных предметов и на узких участках. Идеально подходит для твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Насадка DiamondFlex тщательно собирает мусор вокруг различных предметов, в углах и на узких участках. Насадка оснащена функцией памяти, благодаря которой автоматически принимает исходное положение. Насадка DiamondFlex оснащена боковыми воздушными каналами, что повышает эффективность уборки вдоль стен и мебели. В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).


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