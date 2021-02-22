Насадка Philips FC8076/01

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Аксессуары для пылесосов
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|EasyLife: FC8130 - FC8139, FC8140 - FC8149, EasyGo, FC8082 – FC8083, CompactGo: FC8120, FC8121, FC8291, PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 - FC8459, PowerGo: FC8293 – FC8296, FC8240 – FC8246, FC8250, FC8253, FC8289, Performer Compact: FC8383 – FC8391, FC8370 – FC8379, FC8366 – FC8367 (A+), PerformerActive: FC8650 – FC8664, FC8580 – FC8593, FC8520 – FC8527, FC8574 – FC8579, FC8563, Jewel: FC9050 - FC9079, Performer: FC9150 - FC9179, FC8680 – FC8682, PerformerPro: FC9180 - FC9199, Perform
|Тип
|насадка
|Тип насадки
|для пола
|Прочее
|Количество в комплекте - 1шт
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