Набор насадок Philips FC8008/01

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Насадки из микрофибры совместимы с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В этот комплект входит две насадки из микрофибры. Насадки следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса. Заменяйте насадки из микрофибры каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

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