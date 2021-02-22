Увлажнитель воздуха Royal Clima RUH-MS360/4.5E-WT белый

Настоящий королевский подход к увлажнению воздуха реализован в серии ROYAL Clima MONTESORO (Монтесоро), сочетающей в себе оригинальный дизайн, многофункциональность и широкие возможности по управлению. Корпус увлажнителя выполнен в форме треугольной призмы. Благодаря такому оригинальному решению прибор не занимает много места и выглядит эффектно, несмотря на вместительный резервуар для воды объемом 4.5 литра. Основной особенностью серии является многофункциональность и расширенная система управления прибором: интенсивное увлажнение, ионизация, встроенный гигростат, ночная лампа, полностью сенсорное управление, LCD-дисплей с индикацией всех режимов и функций, 3 скорости выхода пара, а также пульт дистанционного управления в комплекте. Для интенсивного увлажнения воздуха за короткое время в увлажнителе предусмотрена специальная функция «aqua bomb» (теплый пар). Внутри прибора установлен нагревательный элемент, который греет воду внутри прибора, и увлажнитель подает в помещении уже теплый нагретый пар. Данная функция не только увеличивает интенсивность увлажнения воздуха, но и применима для, к примеру, косметических и ингаляционных процедур. Производительность по увлажнению модели составляет 360 мл в час. Для очистки воды в комплект с увлажнителем входит фильтр с ионообменной смолой.