Увлажнитель воздуха Starwind SHC1221 фиолетовый/серебристый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Starwind
|Тип товара
|Емкость резервуара для воды
|2.3 л
|Индикация
|низкого уровня воды
|Обслуживаемая площадь
|30 кв.м
|Потребляемая мощность
|25 Вт
|Расход воды
|280 мл/ч
|Источник питания
|от сети
|Назначение прибора
|увлажнение воздуха
|Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
|есть
|Тип увлажнителя
|ультразвуковой
|Установка
|настольная
|Цвет
|фиолетовый, серебро
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