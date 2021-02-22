Увлажнитель воздуха Starwind SHC1221 фиолетовый/серебристый

STARWIND SHC1221 – чрезвычайно тихий и энергосберегающий ультразвуковой увлажнитель воздуха, оснащенный ручкой для регулировки выброса паров холодной воды в помещении. Благодаря наличию заднего отсека, STARWIND SHC1221 может использоваться для испускания ароматических масел, для которых рекомендуется использовать данную модель, рекомендованную и протестированную в специальных лабораториях. Небольшой размер увлажнителя и его инновационный дизайн делают из него универсальный предмет интерьера. Возможность изменения цвета с течением времени, созданная на основе методов хромотерапии, что предоставляет возможность использования в качестве ночника. Дополнительно производитель оснастил ультразвуковой увлажнитель индикацией низкого уровня воды в резервуаре и системой автоматического отключения в случае отсутствия воды вовсе.