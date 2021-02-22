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Мини-увлажнитель воздуха. Мельчайшее распыление с ультразвуком. Эффективность распыления до 80 мл/ч. Плавное регулирование степени увлажнения. Возможность использования любой пластиковой бутылки (макс. 0,5 л) вместо съемного резервуара для воды (не входит в комплект). Настраиваемый выпуск пара с эффектной подсветкой. Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре. В комплект входит щеточка для очистки генератора ультразвука. Поставляется с сумкой для хранения во время поездок.

Увлажнитель воздуха Beurer LB12 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.