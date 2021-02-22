Увлажнитель воздуха Starwind SHC3416 коричневый/синий

Вы нуждаетесь в качественном и бесперебойном увлажнении воздуха в летнюю знойную погоду? Увлажнитель воздуха Starwind SHC3415 – компактное устройство, в котором предусмотрен основной 4-литровый резервуар для жидкости. С его помощью происходит непрерывное увлажнение воздушного потока, а ресурса резервуара хватит на 13 часов непрерывного увлажнения. Модель Starwind SHC3415 работает практически бесшумно, используя в качестве увлажнения ультразвуковые волны, которые быстро и равномерно распыляют прохладный воздух. Несомненным достоинством устройства является функция автоматического отключения, которая срабатывает при недостаточном количестве жидкости в основном резервуаре. А при помощи специального индикатора вы оперативно узнаете, когда следует пополнить основной резервуар водой.