Увлажнитель воздуха Starwind SHC3416 коричневый/синий

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Starwind
|Тип товара
|Емкость резервуара для воды
|4 л
|Индикация
|включения, низкого уровня воды
|Обслуживаемая площадь
|25 кв.м
|Потребляемая мощность
|25 Вт
|Продолжительность работы
|13 ч
|Расход воды
|300 мл/ч
|Функция ароматизации
|нет
|Гигростат
|нет
|Источник питания
|от сети
|Назначение прибора
|увлажнение воздуха
|Регулировка направления увлажнения
|нет
|Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
|есть
|Тип увлажнителя
|ультразвуковой
|Установка
|настольная
|Вес, кг
|1,8
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