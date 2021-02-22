Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый

С проблемой сухого воздуха, из-за которого появляется кашель, проблемы с кожей и общим самочувствием сталкивается каждый житель в период отопительного сезона. Можно по старинке устанавливать баночки с водой возле батарей, но это не только не гигиенично, но и малоэффективно, поэтому использования увлажнителей воздуха в современном быте стало не только актуальным, но и обязательным. Модель ультразвукового увлажнителя воздуха STARWIND SHC1322, не только идеально справляется со своими прямыми обязанностями, но при этом очень экономна, так как потребляет всего 25 Вт в час, что соответствует двум светодиодным лампам.