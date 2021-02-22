Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Starwind
|Тип товара
|Увлажнитель воздуха
|Емкость резервуара для воды
|3 л
|Обслуживаемая площадь
|35 кв.м
|Потребляемая мощность
|25 Вт
|Продолжительность работы
|12 ч
|Расход воды
|280 мл/ч
|Источник питания
|от сети
|Назначение прибора
|увлажнение воздуха
|Размеры, см
|15х28х20
|Регулировка направления увлажнения
|есть
|Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
|есть
|Тип увлажнителя
|ультразвуковой
|Установка
|настольная
|Цвет
|белый
|Вес, кг
|1,8
Похожие товары
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв