Воздухоочиститель Beurer LR310 белый

Большую часть времени человек проводит в закрытых помещениях. Нередко воздух в таких помещениях бывает загрязнен частицами пыли, цветочной пыльцой, шерстью животных, запахами, вредными газами, а также различными бактериями и вирусами. Воздухоочиститель Beurer LR310 очищает воздух в помещениях с помощью трехуровневой системы фильтров и встроенного источника ультрафиолетового излучения. Воздухоочиститель чистит воздух с помощью комбинированного фильтра (фильтр из активированного угля удаляет вредные газы и неприятные запахи, а EPA-фильтр класса E 12 защищает от вредоносных частиц, а также от бактерий, вирусов, клещей и цветочной пыльцы), оснащен встроенным источником ультрафиолетового излучения (для уничтожения микробов), работает тихо, имеет три режима мощности, снабжен функцией таймера (на два, четыре или восемь часов).