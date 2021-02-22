Воздухоочиститель Beurer LR310 белый

Большую часть времени человек проводит в закрытых помещениях. Нередко воздух в таких помещениях бывает загрязнен частицами пыли, цветочной пыльцой, шерстью животных, запахами, вредными газами, а также различными бактериями и вирусами. Воздухоочиститель Beurer LR310 очищает воздух в помещениях с помощью трехуровневой системы фильтров и встроенного источника ультрафиолетового излучения. Воздухоочиститель чистит воздух с помощью комбинированного фильтра (фильтр из активированного угля удаляет вредные газы и неприятные запахи, а EPA-фильтр класса E 12 защищает от вредоносных частиц, а также от бактерий, вирусов, клещей и цветочной пыльцы), оснащен встроенным источником ультрафиолетового излучения (для уничтожения микробов), работает тихо, имеет три режима мощности, снабжен функцией таймера (на два, четыре или восемь часов).
Смотрите также: Инфракрасные обогреватели
, Конвекторы
, Кондиционеры
, Масляные радиаторы
, Очистители и увлажнители воздуха
, Системы вентиляции
, Сушилки для рук
, Тепловентиляторы
, Тепловые завесы
, Теплые полы
, Электрокамины
, недорогие
, традиционные
, ультразвуковые
, с ионизацией
, с ароматизацией
, с гигростатом
, для детей
, настольные
, мини
, белые
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