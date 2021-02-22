Воздухоочиститель Beurer LR500 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Beurer
|Тип товара
|Индикация
|индикация температуры
|Обслуживаемая площадь
|34 кв.м
|Потребляемая мощность
|65 Вт
|Функция ароматизации
|нет
|Источник питания
|от сети
|Назначение прибора
|очистка воздуха
|Размеры, см
|35х62х21
|Регулировка направления увлажнения
|нет
|Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
|есть
|Установка
|напольная
|Фильтры
|есть
|Вес, кг
|5,9
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