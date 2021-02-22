Воздухоочиститель Beurer LR500 белый

Большинство из нас проводят до 90 % своей жизни в закрытых помещениях. Качество воздуха в помещениях днем и ночью имеет большое значение для здоровья и хорошего самочувствия. Воздух во внутренних помещениях может содержать в 2–5 раз больше аллергенов и вредных веществ, чем атмосферный воздух. Люди с аллергией на пыльцу не могут находиться на природе в период опыления растений, но хотят иметь возможность дышать чистым воздухом в закрытых помещениях.