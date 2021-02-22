Конвектор Polaris PCH 1551 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Polaris
|Тип товара
|Конвекторы
|Тип установки
|настенный, напольный
|Мощность обогрева
|1500 Вт
|Напряжение
|220/230 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Управление
|механическое
|Комплектация
|конвектор, опора с роликами, набор крепежных элементов, кронштейны для настенного монтажа, инструкция по эксплуатации
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