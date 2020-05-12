Вертикальный паровой пылесос Kitfort "2 в 1" КТ-575-1

Паровым пылесосом Kitfort КТ-575 с функцией вертикальной парковки можно пользоваться как пылесосом и паровой шваброй по отдельности и одновременно всасывая пыль, мелкий мусор, очищая поверхность от грязи, въевшихся пятен и жира при помощи горячего пара. Пылесос с резервуаром для воды 450 мл и вместительным пылесборником 1,1 л удобен при локальной и генеральной уборке. Он в разы упрощает и делает её быстрее. Теперь веник, паровую швабру и пылесос можно заменить всего одним устройством паровым пылесосом. Паровой пылесос можно использовать для уборки: паркета, ламината, линолеума, дерева, ковровых покрытий и керамической плитки. Пылесос манёвренный благодаря колёсикам и специальной конструкции щётки для пола. На щётку прибора крепится на липучках узкая тряпка, которая вытирает лишнюю влагу от основной тряпки. Установка и снятие держателя тряпки осуществляется путём нажатия на боковые педали и поднятием пылесоса вверх. Для вашего удобства на рукоятке расположена панель управления.А на верхнем держателе шнура есть выступ для более удобного размещения шнура во время уборки. Несмотря на свой величественный вид пылесосом легко управлять! Вы сможете легко наклонять его и убираться даже в труднодоступных местах.
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12.05.2020
Удобство в использовании, качественная уборка, многофункциональность, хорошая комплектация, приятные подарки, которые приложены к каждой продукции Kitfort,понятная инструкция
Недостатки:
Пока что не обнаружены
Комментарий:
Доставили очень быстро, удостоверившись, что удобно получить заказ, без царапин и тп, вся комплектация на месте. Рекомендую!